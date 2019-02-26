Задержан подозреваемый в покушении на пермского депутата

26.02.19 11:01

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

26 февраля. Interfax-Russia.ru - Правоохранительные орган задержали подозреваемого в покушении на убийство депутата Законодательного собрания Пермского края Ильи Кузьмина.

"В результате проведенного комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершении преступления установлен, им оказался 30-летний безработный, ранее судимый за истязание житель города Соликамска", - сообщается на сайте Следственного управления СКР по региону во вторник.

По версии следствия, 24 февраля во дворе дома в Соликамске задержанный два раза выстрелил в депутата Заксобрания Пермского края из обреза охотничьего ружья. Политик не пострадал.

Сейчас следователи решают вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

В минувшее воскресенье депутат И.Кузьмин сообщил о покушении на свою жизнь. По его словам, неизвестный выстрелил в него два раза.

И.Кузьмин с 2009 года руководит девелоперской компанией "АБС" (Соликамск). Также является заместителем руководителя фракции КПРФ в Законодательном собрании Пермского края.