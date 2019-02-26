Орешкин: туризм поможет экономике РФ выйти на темпы роста выше среднемировых

26.02.19 11:17

© РИА Новости. Алексей Филиппов

26 февраля. Interfax-Russia.ru - Туристическая отрасль является одной из отраслей, которая позволит экономике России выйти на темпы роста выше среднемировых, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Сейчас идет много дискуссий по выполнению указов президента по выходу на темпы экономического роста выше среднемировых. И мы всегда задаемся вопросом, какая же отрасль здесь применима. Очевидно, что одной из таких отраслей является туризм", - сказал он во вторник в Астрахани на открытии Межрегионального форума по вопросам развития круизного туризма на Волге и Каспии.

Министр напомнил, что у России большой объем внутреннего спроса, который растет двухзначными темпами каждый год. "Значительная часть этого спроса уходит за границу. У нас, по оценкам платежного баланса, $30 млрд ежегодно граждане РФ тратят за пределами нашей страны. И понятно, что здесь есть большой потенциал: даже если провести сравнение с другими странами мира, то уровень туристической отрасли внутри нашей экономики существенно меньше", - подчеркнул М.Орешкин.

По его словам, работать нужно по целому ряду направлений и в первую очередь задача - повышать конкурентоспособность туристического продукта, который предлагается в стране.

"Будет конкурентный продукт - большая часть внутреннего спроса, прирост будет приходиться на внутренние направления, и мы сможем более активно конкурировать за международных туристов. У нас для этого есть большие конкурентные преимущества, большая территория, и природа - наше богатство. А также города и, конечно же, люди, которые живут в нашей стране и всегда славились гостеприимством, поэтому здесь база очень хорошая, нужно ее очень активно развивать и продвигать вперед", - добавил министр.

При этом Орешкин признал, что российская круизная отрасль попала в непростую ситуацию из-за старения флота и снижения спроса, сейчас ее нужно исправить за счет строительства новых судов.

"Флот имеет средний возраст больше 40 лет. В итоге отрасль попала в негативную спираль, потому что требования туристов и российских и иностранных растут, конкуренция глобальная увеличивается, а качество предоставляемых услуг из-за старения флота опускается. В итоге - негативная спираль: спрос уменьшается, меньше возможностей инвестировать в обновление основных фондов в отрасли и шаг за шагом это все складывается в негативную ситуацию", - сказал он в Астрахани на открытии Межрегионального форума по вопросам развития круизного туризма на Волге и Каспии во вторник.

По словам министра, "сейчас задача спираль развернуть в другую сторону и начать движение вперед".

М.Орешкин назвал очень важным вопрос обновления круизного флота, создание кораблей нового уровня качества уже в ближайшее время, что приведет к росту спроса. "И здесь целый ряд очень важных шагов, которые правительство сделало по стимулированию производства кораблей. Здесь и специальные лизинговые программы, и еще ряд решений, призванные снизить порог входа с точки зрения строительства новых круизных кораблей, которые будут ходить по Волге и Каспию", - сказал он.

Он подчеркнул, что важно также работать над привлечением иностранных туристов, потому что более высокий уровень спроса поможет запустить позитивную спираль в отрасли.