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26.02.19 11:21
Горные туры для аллергиков могут появиться в Адыгее
"Я дам поручение Минздраву республики и комитету по туризму изучить мнение туристов, которые в период цветения амброзии уезжают в горы. Если это будет целесообразным, то мы активизируем работу по организации оздоровительных туров", - сказал М.Кумпилов.
По данным комитета по туризму Адыгеи, в 2018 году республику посетило 453,6 тыс. человек, прирост к 2017 году составил 5%. Объем оказанных услуг превысил 507 млн рублей.
Растет популярности республики на внутреннем туристском рынке как региона, привлекательного для активного и семейного отдыха. В рейтинге новогоднего туризма в России Адыгея вошла в топ-15 наиболее популярных российских регионов.
Кроме того, растет популярность событийного туризма. Международный фестиваль адыгской культуры, фестиваль адыгейского сыра, день "Халюжа" посещает порядка 2 тыс. иностранцев.
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