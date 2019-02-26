Горные туры для аллергиков могут появиться в Адыгее

26.02.19 11:21

© РИА Новости. Виталий Тимкив

26 февраля. Interfax-Russia.ru - Власти Адыгеи рассмотрят возможность организации оздоровительных туров для аллергиков в горы, сообщил глава региона Мурат Кумпилов.

"Я дам поручение Минздраву республики и комитету по туризму изучить мнение туристов, которые в период цветения амброзии уезжают в горы. Если это будет целесообразным, то мы активизируем работу по организации оздоровительных туров", - сказал М.Кумпилов.

По данным комитета по туризму Адыгеи, в 2018 году республику посетило 453,6 тыс. человек, прирост к 2017 году составил 5%. Объем оказанных услуг превысил 507 млн рублей.

Растет популярности республики на внутреннем туристском рынке как региона, привлекательного для активного и семейного отдыха. В рейтинге новогоднего туризма в России Адыгея вошла в топ-15 наиболее популярных российских регионов.

Кроме того, растет популярность событийного туризма. Международный фестиваль адыгской культуры, фестиваль адыгейского сыра, день "Халюжа" посещает порядка 2 тыс. иностранцев.