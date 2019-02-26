Крым вышел в лидеры по бронированию авиабилетов по России на лето

26.02.19 11:25

© РИА Новости. Сергей Кузнецов

26 февраля. Interfax-Russia.ru - Объем ранних бронирований авиабилетов в Крым на лето 2019 года вырос на 37% по сравнению с прошлогодним показателем, сообщил глава республики Сергей Аксенов на заседании местного парламента во вторник.

"На данный момент наш регион лидирует среди российских туристических направлений по объему ранних бронирований авиабилетов на лето текущего года. Этот показатель вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пять городов республики вошли в десятку самых популярных мест отдыха россиян в 2019 году. Это Ялта, Евпатория, Феодосия, Алушта, Судак", - сказал он в ходе отчета о результатах деятельности правительства за 2018 год.

При этом, по мнению главы Крыма, высокая стоимость авиабилетов оказывает негативное влияние на развитие туристической отрасли полуострова.

"В этом году авиакомпании получат более 570 млн рублей из федерального бюджета на выполнение субсидируемых перевозок в Крым по 63 маршрутам. Субсидии действуют только для льготных категорий граждан. Это позволит студентам, пенсионерам, людям с ограниченными возможностями здоровья и другим льготникам добираться в Крым по сниженной цене. Считаю, что объемы субсидирования должны быть увеличены", - отметил он.

Кроме того, добавил С.Аксенов, Крым должен войти в программу субсидирования туроператоров, осуществляющих внутренние чартерные перелеты. Власти республики обратились с соответствующей инициативой в правительство РФ.

Как напомнил глава региона, курортный сезон 2018 года стал самым успешным за все постсоветские годы: Крым принял рекордное число отдыхающих - 6,8 млн человек, что на 26% больше прошлогоднего уровня.