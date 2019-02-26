Шнуров вошел в состав Общественного совета при комитете Госдумы по культуре

26.02.19 11:28

© РИА Новости. Алексей Даничев

26 февраля. Interfax-Russia.ru - К Общественному совету при комитете Госдумы по культуре присоединились митрополит Тихон (Шевкунов), писатель Евгений Водолазкин, артист Эдгард Запашный и музыкант Сергей Шнуров, сообщила председатель комитета Елена Ямпольская.

"Общественный совет при думском Комитете по культуре прирастает новыми именами. Как я и анонсировала, начинается "второй призыв". Еще больше независимо мыслящих людей, еще больше смелых, оригинальных суждений о жизни и культуре", - сказала Е.Ямпольская журналистам во вторник.

Она перечислила тех, кто согласился присоединиться к членам Общественного совета на данный момент.

"Владыка Тихон (Шевкунов), митрополит Псковский и Порховский. Автор знаменитой книги "Несвятые святые", которую мне выпала честь редактировать. Ждали отца Тихона в нашем совете с первого дня, но для подобной деятельности требуется благословение патриарха", - сказала председатель комитета.

Другой кандидат - Евгений Водолазкин. "Выдающийся российский писатель, украшение отечественной словесности. Тонкий, глубокий, изумительно талантливый и поразительно скромный человек", - сказала Е.Ямпольская.

Так же вошел в совет С.Шнуров, добавила она. "Что касается Сергея Шнурова, с которым я недавно вступила в рифмованный диалог, мне его творчество интересно. Особенно жанр "утром в инете, вечером в куплете", который он в последнее время для себя избрал. Так что идея перспективная", - отметила глава комитета.

Е.Ямпольская рассчитывает увидеть членов Общественного совета 22 марта на парламентских слушаниях по концепции нового закона о культуре.