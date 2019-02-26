Законопроект, меняющий правила рекламы пива, внесен в Госдуму

26.02.19 11:33

© РИА Новости. Алексей Насыров

26 февраля. Interfax-Russia.ru - Законопроект, который запрещает рекламу безалкогольного пива и одновременно вводит бессрочное разрешение на рекламу всех видов пива при трансляции в прямом эфире или в записи спортивных соревнований и на стадионах, внесен в Госдуму.

Документ размещён в электронной базе данных нижней палаты парламента. Автор законопроекта - глава комитета по экономической политике Госдумы Сергей Жигарев (ЛДПР).

Документ содержит две новеллы. Согласно поправкам в статью 21 закона о рекламе предлагается установить, что действующие правила регулирования рекламы пива применяются также к регулированию рекламы пива, с содержанием этилового спирта не более 0,5% объема готовой продукции (безалкогольное пиво). То есть, как уточняется в пояснительной записке к законопроекту, надо запретить умышленное уклонение от соблюдения требований закона по рекламе безалкогольного пива, прямо приравняв безалкогольное пиво к алкогольному для целей рекламы.

Одновременно предлагается установить на постоянной основе действовавшие до 31 декабря 2018 г. и в период чемпионата мира по футболу FIFA 2018 льготы для рекламы пива и напитков, изготавливаемых на его основе, при трансляции в прямом эфире или в записи спортивных соревнований (в том числе спортивных матчей, игр, боев, гонок) по телеканалам, а также для рекламы пива и напитков, изготавливаемых на его основе, на телеканалах, специализирующихся на сообщениях и материалах спортивного характера, и в периодических печатных изданиях.

Основная цель данных послаблений заключалась в том, чтобы привлечь дополнительные источники финансирования физкультурно-спортивных организаций, их деятельности, чтобы они предусматривали создание условий для направления рекламных бюджетов пивоваренных компаний на поддержку и развитие спорта, говорится в пояснительной записке к документу. Однако на практике, отмечает автор законопроекта, производители пива и пивных напитков фактически не использовали данные льготы и постепенно поменяли рекламную стратегию, рекламируя теперь только свои безалкогольные бренды, визуально ничем не отличающиеся, кроме указания градусов, от алкогольного продукта, в любое время в эфире всех телеканалов.

"Данная практика сохранилась и после окончания льготного периода рекламы пива и пивных напитков, что в итоге привело к игнорированию действующего законодательства",- говорится в пояснительной записке. Законопроект предлагает вновь ввести льготы для рекламы пива и напитков, изготавливаемых на его основе, уточнив, что прибыль от нее идет на поддержку спорта.

Также предлагается на бессрочной основе разрешить рекламу пива (включая безалкогольное) в физкультурно-оздоровительных, спортивных сооружениях и на расстоянии ближе, чем сто метров от таких сооружений.

Согласно приведенным расчетам, ведение указанных норм позволит привлечь в отечественный спорт ежегодно не менее 1 млрд рублей частных инвестиций (спонсорские контракты со спортивными федерациями, лигами, клубами), что снизит затраты бюджетной системы на профессиональный спорт.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.