Более 4,5 млрд рублей потребуется на реконструкцию крымских санаториев

26.02.19 11:34

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

26 февраля. Interfax-Russia.ru - Более 30 санаторно-курортных учреждений Крыма нуждаются в модернизации, которая предварительно оценена в 4,5 млрд рублей, сообщил глава республики Сергей Аксенов на заседании местного парламента во вторник.

"По предварительным оценкам, в первую очередь нуждаются в модернизации и реконструкции более 30 здравниц республиканской формы собственности. Общая стоимость работ составляет более 4,5 млрд рублей. Это также предварительная оценка", - сказал он в ходе отчета о результатах деятельности правительства за 2018 год.

Изношенность основных фондов и медицинской базы санаторно-курортных учреждений Крыма во многих случаях достигает 70-90%.

"Совет министров Крыма рассматривает возможность предложить крупным российским предприятиям пул объектов, предназначенных к реконструкции и восстановлению. Это можно сделать путем заключения инвестиционных соглашений либо создать совместное с республикой акционерное предприятие. Соответствующие предложения прорабатываются с министерством экономического развития РФ", - добавил С.Аксенов.

Как напомнил глава республики, курортный сезон 2018 года стал самым успешным за все постсоветские годы: Крым принял рекордное число отдыхающих - 6,8 млн человек, что на 26% больше прошлогоднего уровня. Налоговые поступления в бюджет от санаторно-курортных организаций выросли почти на треть в сравнении с 2017 годом и превысили 3,2 млрд рублей.