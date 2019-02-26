Ульяновские школьники вернутся к занятиям после карантина по ОРВИ

26.02.19 11:35

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

26 февраля. Interfax-Russia.ru - Карантин в школах Ульяновска введенный из-за ОРВИ почти две недели назад, отменен, сообщается на сайте администрации города во вторник.

"По информации управления образования города, с 27 февраля занятия в школах Ульяновска возобновятся", - говорится в сообщении.

В период карантина в организациях общего и дополнительного образования города проведена дезинфекция помещений, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 13 февраля учебный процесс во всех общеобразовательных организациях на территории Ульяновска и Ульяновской области был приостановлен "для стабилизации ситуации и избежания массового распространения заболевания гриппом и ОРВИ".