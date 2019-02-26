В Вологде начали обучать пчеловодов

26.02.19 11:38

© РИА Новости. Томас Тхайцук

26 февраля. Interfax-Russia.ru - В Вологодской государственной молочнохозяйственной академии им. Н.В.Верещагина открылись курсы по обучению пчеловодов, сообщает пресс-служба вуза.

Курсы повышения квалификации по программе "Начинающий пчеловод" открылись на базе факультета ветеринарной медицины и биотехнологий. В первом потоке обучающихся - 12 слушателей из Вологодского, Кичмегско-Городецкого, Череповецкого районов Вологодской области, а также из Мурманской области.

"Слушателей ждет пятидневная программа обучения. Преподаватели академии и практикующие пчеловоды расскажут о морфологии и биологии пчел, об их разведении и содержании, о мерах борьбы с болезнями вредителями пчел, а также об их профилактике. В ходе курса будут освещены вопросы эффективного пчеловодства на этапе создания пасеки", - говорится в сообщении.

Для будущих пчеловодов в академии открыли специальный кабинет. Он оснащен современным оборудованием для промышленной пасеки.