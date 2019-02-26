На Южные Курилы пришел безлимитный интернет

26.02.19 11:44

© РИА Новости. Руслан Кривобок

26 февраля. Interfax-Russia.ru - На острове Шикотан Южнокурильской гряды прошел торжественный запуск подводной волоконно-оптической линии связи "Сахалин - Курильские острова", сообщает во вторник пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока.

Беспроводной интернет соединил Южно-Сахалинск с городами Курильск (остров Итуруп), Южно-Курильск (остров Кунашир), селами Крабозаводское и Малокурильское (остров Шикотан)., отметили в Минвостокразвития. Оптическая магистраль обеспечила высокоскоростным доступом в Интернет жителей, бизнес и бюджетные организации на Курильских островах, говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, проект реализован в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы". Его стоимость составила 3,3 миллиарда рублей, из них 2,7 миллиарда - деньги федерального бюджета, еще 0,6 миллиарда рублей - собственные средства "Ростелекома". Кроме того, компания дополнительно инвестировала еще около 100 миллионов рублей в модернизацию инфраструктуры связи на островах Итуруп, Кунашир и Шикотан.

По словам специального представителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, "проникновение высокоскоростного Интернета на отдаленные, но наши, российские, острова существенно повышает качество жизни местного населения, делая доступными для него целый комплекс информационных услуг и технологий, включая телемедицину и дистанционное образование".

Как отметил врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко, новая линия связи позволит быстро оформлять документы, даст возможность получать онлайн-консультации с врачами, которые находятся на Сахалине и в других регионах. "Это надежная связь с близкими, которые находятся далеко. Это новый импульс развития Курильских островов", - сказал он.

Строительство подводной линии связи началось в июне 2018 года. Общая протяженность линии составила около 815 километров. Пропускная способность - 40 Гбит/с на каждом из указанных направлений с возможностью расширения до максимальной пропускной способности - 8 Тбит/с.