Москва и Петербург могут стать пилотными регионами для реализации проекта электронных виз

26.02.19 11:49

© РИА Новости. Нина Зотина

26 февраля. Interfax-Russia.ru - Москва и Санкт-Петербург могут стать пилотными регионами, куда иностранные туристы смогут въехать по электронным визам, считает замминистра экономического развития РФ Сергей Галкин.

"Пилотными регионами с точки зрения упрощения визовых формальностей могут быть Москва и Санкт-Петербург, поскольку это естественные реципиенты турпотока. Кроме того, они организационно более готовы, чем другие регионы, поэтому могут более качественно отрабатывать задачи, связанные с цифровизацией и администрированием этого процесса", - сказал он в Астрахани на открытии Межрегионального форума по вопросам развития круизного туризма на Волге и Каспии во вторник.

Он подчеркнул, что среди ближайших задач - создать "насос", который бы втягивал в РФ турпоток и был максимально несложным для иностранных туристов. "Наша цель - чтобы Москва и Петербург принимали турпоток, и "пробрасывали" его дальше в регионы. Будут федеральная точка притяжения и региональные - так мы сможем диверсифицировать потоки туристов и обеспечить управление ими", - отметил С.Галкин.

Он также заметил, что задача РФ на сегодня - создать гостеприимную среду на уровне государства. "Нужно создать модель гостеприимства на уровне регионов. И мы ожидаем, что сверху к этой модели пристыкуется бизнес, который будет предоставлять свои сервисы. Так мы сможем лучше удовлетворять спрос, повысить качество услуг и в то же время будем убеждены, что минимум, необходимый для безопасности, обеспечен", - заключил С.Галкин.