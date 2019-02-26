Суд отказался прекратить производство по иску Дерипаски к Зюганову

26.02.19 12:04

© РИА Новости. Алексей Даничев

26 февраля. Interfax-Russia.ru - Тверской суд Москвы во вторник отказал защите лидера КПРФ Геннадия Зюганова в прекращении производства по иску предпринимателя Олега Дерипаски.

"В ходатайстве ответчика отказать", - огласила судья.

Прекращение гражданского производства представители политика мотивировали тем, что дело должно рассматриваться административным судом, так как речь в нем идет об установлении правонарушения.

В свою очереди, адвокат О.Дерипаски не согласился с позицией ответчика, отметив, что подсудность искового заявления о защите чести и достоинстве его доверителя, определена правильна.

Суд также признал отсутствие оснований для прекращения гражданского производства по иску.

Вместе с тем, суд во вторник так и не приступил к рассмотрению иска по существу. Судебное разбирательство отложено на 12 марта в 10:30 мск.

Как сообщил ранее представитель бизнесмена, поводом для иска послужило заявление Г.Зюганова на заседании Государственной Думы 9 января о том, что основанный О.Дерипаской бизнес - это "афера и преступление".

"Цена" иска - 1 млн рублей. Предприниматель считает, что высказывание Г.Зюганова в его адрес оскорбляет достоинство и является попыткой нанести ему и сотрудникам компании "РусАл" репутационный ущерб.

После подачи иска Г.Зюганов заявил, что готов к судебному разбирательству с О.Дерипаской, и отметил, что будет настаивать на создании комиссии по расследованию деятельности бизнесмена.