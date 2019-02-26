Глава Ингушетии сдал ЕГЭ по русскому языку

26.02.19 12:08

© РИА Новости. Евгений Биятов

26 февраля. Interfax-Russia.ru - Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров принял участие во Всероссийской акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями" сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе руководителя региона.

"Акция прошла в школе № 6 в Назрани. Вместе с руководителем субъекта ЕГЭ по русскому языку сдали еще 45 родителей учащихся", - сказал собеседник агентства.

По его словам, оставив свой мобильный телефон на входе в класс, глава региона, как и другие участники, прошел через металлодетектор и занял своё место. Экзамен для родителей провели в сокращенном виде, он продолжался около 30 минут.

Списать не было возможности, все происходящее фиксировали видеокамеры. Также организаторы предусмотрели работу медпункта.

Ингушский лидер считает, что для родителей участие в подобных мероприятиях - хороший опыт, получив который, они смогут лучше подготовить к сдаче ЕГЭ своих детей.

"Пробная аттестация проводится для наглядной демонстрации особенностей современных экзаменов. Смысл инициативы в том, чтобы показать, что государственная итоговая аттестация - четко организованный процесс с понятными и выполнимыми заданиями. А самое главное, пройдя через всю процедуру, мы, взрослые, осознаем, что это не так страшно и показываем это своим детям, вдохновляем их ", - процитировал агентству "Интерфакс-Юг" главу региона сотрудник его пресс-службы.

Ю.-Б. Евкуров призывал родителей и учителей более тщательно подойти к подготовке выпускников к предстоящему ЕГЭ, не пугать их, а поддерживать и вдохновлять.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Юг" министр образования республики Юсуп Костоев, пробный экзамен состоял из восьми заданий, аналогичных тем, что будут на ЕГЭ, и сочинения по предложенному тексту. Результаты сдачи ЕГЭ родителями станут известны в течение недели.

"К единому дню сдачи ЕГЭ родителями присоединились все субъекты России. Данная акция проводится, чтобы взрослые сами могли пройти процедуру итоговой аттестации", - сказал Ю.Костоев.

По его мнению, взрослые могут поделиться своим опытом с детьми и настроить их на успешную сдачу государственных экзаменов.