Казань сократила объем вывозимого мусора за счет сортировки

26.02.19 12:21

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

26 февраля. Interfax-Russia.ru - Раздельный сбор отходов снизил объем вывозимого мусора на полигон ТБО в столице Татарстана, сообщил мэр Казани Ильсур Метшин на отчётной сессии гордумы во вторник.

"Раздельный сбор мусора, введенный в районе Казани в виде эксперимента, показал, что мы уже на 30% меньше вывозим мусора за счет сортировки", - сказал И.Метшин.

Градоначальник также обратил внимание на то, что нужна государственная поддержка малого бизнеса, занятого в сфере переработки этих отходов.

"Выступая перед жителями страны 20 февраля, президент России поставил задачи - ликвидации свалок и повышения доли переработки отходов с 8% до 60%. Мы готовы представить для изучения дополнительные инициативы и организовать пилотный проект в Казани по поддержке малого и среднего бизнеса - переработчиков отходов", - добавил мэр Казани.

По информации мэрии города, старт важнейшей программе раздельного сбора отходов был дан в Казани в минувшем году. В двух районах города: Авиастроительном и Московском было установлено более 400 емкостей для раздельного сбора.

В бюджете города предусмотрены средства на внедрение раздельного сбора отходов, и ведутся работы по решению этой задачи. Город поддерживает инициативы предпринимателей по оснащению многоквартирных домов емкостями для сбора пластика.

В Казани установлено 1700 таких контейнеров, куда горожане складывают пластиковую тару и упаковку. Для установки павильонов сбора вторичного сырья предоставлено более 50 земельных участков, установлен уже 41 павильон.