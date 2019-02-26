Власти Казани намерены к 2030 году встретить 5-миллионного туриста

26.02.19 12:27

© РИА Новости. Владимир Песня

26 февраля. Interfax-Russia.ru - Власти Казани продолжат в текущем году работу по повышению привлекательности города для туристов, сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин на отчетной сессии Казгордумы во вторник.

"Наша задача - продолжить системную работу по повышению туристической привлекательности Казани по всем направлениям", - сказал И.Метшин.

Казань намерена развивать сферу гостеприимства, событийный туризм и расширять точки притяжения туристов. Наряду с Кремлем, Старо-Татарской слободой, Центром семьи "Казан", разрабатываются новые туристические пакеты.

В планах властей города к 2030 году встретить в Казани 5-миллионного туриста.

Всего в 2018 году Казань посетили 3 млн 200 тыс. человек - это в 2 раза больше, чем в 2013 году, - в год проведения Универсиады. Общее количество гостей, посетивших город в период проведения чемпионата мира по футболу, составило 300 тыс. человек, 65% из них - иностранцы.

Туризм, как было отмечено мэром города, становится полноправной отраслью городской экономики.