|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
26.02.19 12:27
Власти Казани намерены к 2030 году встретить 5-миллионного туриста
"Наша задача - продолжить системную работу по повышению туристической привлекательности Казани по всем направлениям", - сказал И.Метшин.
Казань намерена развивать сферу гостеприимства, событийный туризм и расширять точки притяжения туристов. Наряду с Кремлем, Старо-Татарской слободой, Центром семьи "Казан", разрабатываются новые туристические пакеты.
В планах властей города к 2030 году встретить в Казани 5-миллионного туриста.
Всего в 2018 году Казань посетили 3 млн 200 тыс. человек - это в 2 раза больше, чем в 2013 году, - в год проведения Универсиады. Общее количество гостей, посетивших город в период проведения чемпионата мира по футболу, составило 300 тыс. человек, 65% из них - иностранцы.
Туризм, как было отмечено мэром города, становится полноправной отраслью городской экономики.
|
Interfax-Russia.ru – Около 7 тысяч камер наружного видеонаблюдения установят в Москве до конца 2019 года и подключат их к системе распознавания лиц.
.
Interfax-Russia.ru – Небоскреб-"ракету" построят в московских Филях для Национального космоцентра. В центре объединят основные профильные организации, конструкторские бюро и опытные производства.
.
Interfax-Russia.ru – Основателя крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви арестовали по подозрению в мошенничестве.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket