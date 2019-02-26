Самарская область ввела штрафы до 300 тыс. рублей за погребение без разрешения

26.02.19 12:50

© РИА Новости. Илья Московец

26 февраля. Interfax-Russia.ru - Депутаты Самарской губернской думы на заседании во вторник приняли поправки в региональный закон об административных правонарушениях, вводящие штрафы за нарушения правил поведения на кладбищах и самовольное погребение, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Поволжье" с заседания.

Так, за копку могил и погребение останков умерших на общественных кладбищах без предоставления места для захоронения штраф для граждан составит 3-5 тыс. рублей, для должностных лиц - 30-50 тыс. рублей, для юридических лиц - 200-300 тыс. рублей.

Более мелкие штрафы введены за выгул собак и выпас скота на кладбищах, а также за незаконную установку либо демонтаж надгробий и памятников.

При этом депутаты отклонили предложение авторов инициативы штрафовать за нахождение на кладбище после его закрытия, а также за езду по кладбищу на велосипедах, мопедах, мотороллерах, мотоциклах, лыжах и санях. Парламентарии пришли к выводу, что эти действия сами по себе не несут общественной опасности.