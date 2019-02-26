У Калви нет жалоб на содержание в СИЗО - Титов

26.02.19 12:51

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

26 февраля. Interfax-Russia.ru - Основатель Baring Vostok Майкл Калви не жалуется на давление со стороны следствия и условия содержания в СИЗО, сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Давления нет никакого, он говорит, что выходов на него никаких не было", - сказал Б.Титов журналистам после посещения СИЗО, где содержится М.Калви.

Он отметил, что жалоб на содержание и состояние здоровья у М.Калви также нет.

"Мы посетили как Филиппа (гражданин Франции Филипп Дельпаль, также задержанный по делу), так и Калви. Условия содержания нормальные, это отремонтированный блок, ни у одного, ни у другого жалоб на содержание нет", - сказал Б.Титов.

По его словам, М.Калви содержится в восьмиместной камере, Ф.Дельпаль - в трехместной.