Переданное Крыму объединение "Массандра" планируется приватизировать

26.02.19 12:57

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

26 февраля. Interfax-Russia.ru - Объединение "Массандра", одного из крупнейших производителей вина в Крыму, планируется приватизировать, сообщил спикер парламента региона Владимир Константинов.

"Никакого государственного управления в этом плане не предусматривается (...) Предприятие требует модернизации, поэтому абсолютно убежден, что решением профильного комитета (регионального парламента - ИФ) будет принято решение о включении в план приватизации", - сказал он журналистам во вторник.

По мнению В.Константинова, необходимость приватизации обусловлена высокой конкуренцией в сфере производства вина и потребностью предприятия в инвестициях.

Ориентировочную стоимость имущественного комплекса объединения спикер назвать затруднился.

Как сообщалось ранее, правительство РФ передало в собственность республики федеральное государственное унитарное предприятие "Производственно-аграрное объединение "Массандра" по предложению управления делами президента РФ. Соответствующее распоряжение правительства было подписано 22 февраля.

"Массандра" объединяет 8 винодельческих хозяйств. Предприятию принадлежат 11 тыс. га земли, из них около 4 тыс. га заняты виноградниками. Объединение производит до 10 млн бутылок вина в год.

Совет министров КрымаInterfax-Russia.ru осенью 2014 года передал "Массандру" в управление делами президента России.