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26.02.19 13:02

Аномальное потепление пришло в Прибайкалье после февральских морозов

© РИА Новости. Владимир Смирнов
26 февраля. Interfax-Russia.ru - Аномально теплая для февраля погода установилась на территории Иркутской области, после 50-градусных морозов в отдельные районы пришли оттепели, сообщила во вторник пресс-служба ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

"После продолжительного периода морозной погоды во второй декаде февраля началось интенсивное потепление, связанное с переносом западных волновых циклонов с районов Атлантики", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в настоящее время среднесуточные температуры превышают климатическую норму на 2-4 градуса на юге региона, и на 5-9 градусов - на севере. Наблюдаются оттепели с дневными температурами до +10 градусов. В Иркутске с 15 февраля среднесуточная температура воздуха превышает климатическую норму на 2-10 градуса.

Начальник отдела агрометеорологических прогнозов Владимир Гонтарь пояснил агентству "Интерфакс-Сибирь", что потепление носит аномальный для Прибайкалья характер, и является неблагоприятным погодным явлением.

"За последние 50 лет такая аномально-теплая погода в феврале наблюдалась только три раза - в 2017, 1998 и 1978 годах. Явление носит неблагоприятный характер - под воздействием высоких дневных температур идет интенсивное таяние снега, которого этой зимой у нас и так немного. В результате может произойти ранний сход снежного покрова", - сказал В.Гонтарь.

По его словам, это чревато потерей почвенной влаги, что может привести к засухам и ранним лесным пожарам.

Согласно прогнозу В.Гонтаря, потепление может продлиться до первых чисел марта.

В свою очередь пресс-служба Главного управления МЧС по региону сообщает, что потепление потребовало усилить контроль за состоянием льда на водных объектах, в том числе на озере Байкал, где наблюдается наплыв рыбаков и отдыхающих.

"При среднесуточной температуре выше 0 градусов толщина льда уменьшается на треть за неделю, и это существенно уменьшает срок действия ледовых переправ", - отмечается в сообщении.

На сегодняшний день на контроле находится 54 ледовые переправы, среди которых дорога по льду Байкала на остров Ольхон.

Ранее сообщалось, что со 2 по 12 февраля в Иркутской области наблюдались сильные морозы, ночью столбик термометра на севере региона опускался до минус 53 градусов. В Иркутске среднесуточная температура была на 7-11 градусов ниже климатической нормы.

По данным синоптиков, аномальные морозы вызвал антициклон, который достиг максимального развития в результате сильного радиационного выхолаживания и поступления холодных воздушных масс из Арктического бассейна.

За последние 20 лет холодные первые декады в феврале наблюдались в 2013, 2010, 2006, 2005 и 2001 годах.

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