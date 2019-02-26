Гостей праздника в Ишиме угостят рыбной запеканкой в виде карася

26.02.19 13:18

© РИА Новости. Николай Хижняк

26 февраля. Interfax-Russia.ru - Гастрономический фестиваль пройдет 9 марта в Ишиме (Тюменская область) во время масленичных гуляний, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" во вторник в пресс-службе администрации города.

"Ишимцев и гостей города угостят "чудо-рыбой" - рыбной запеканкой, которую приготовят в гигантской жаровне в виде карася, он считается символом Ишима", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, длина жаровни - четыре метра, ширина - два метра.

"Профессиональный повар запечет в жаровне горбушу с луком и сыром", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, для гостей гастрономического фестиваля приготовят кашу "с изюминкой", крестьянскую похлебку, блины, оладьи и морс из клюквы.

"В этот день по Ишиму - от Фестивального парка до железнодорожного вокзала - проедет расписной масленичный поезд. В его состав войдут украшенные гужевые повозки и автомобили", - сказал собеседник.