Путин не может вмешиваться в следственные действия по "делу Калви" - Песков

26.02.19 13:24

© РИА Новости. Алексей Дружинин

26 февраля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин не может вмешиваться в ход следствия по делу основателя Baring Vostok Майкла Калви, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Конечно, президент, как и всегда это происходит, никоим образом не может вмешиваться в следственные действия", - сказал он журналистам во вторник.

Кроме того, Д.Песков отметил: "Еще раз только можно повторить: вы знаете, сам глава государства это неоднократно говорил, что до решения суда говорить о какой-то вине кого бы то ни было невозможно".

Пресс-секретарь В.Путина напомнил, что президенту доложено о письме руководства Baring Vostok, в котором к нему обращались с просьбой взять под личный контроль расследование данного дела.

"Президент также информируется и о других обращениях, которые публикуются в эти дни", - добавил Д.Песков.

Он также отметил резонансный характер этого дела, заметив, что оно находится на особом контроле в следственных органах.

Отвечая на вопрос журналистов относительно избыточного вмешательства силовых структур в дела бизнеса пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что делать какие-либо обобщения на основании "дела Калви" вряд ли возможно.

Так он прокомментировал сделанное в связи с уголовным делом в отношении инвестора Майкла Калви заявление первого вице-премьера Антона Силуанова о том, что присутствие силовиков в делах бизнеса оказывает отрицательное влияние на инвестклимат.

"Здесь вряд ли можно говорить системно. Вопросы, связанные с соблюдением законности - те вопросы, которыми должны заниматься силовики", - заявил Д.Песков журналистам во вторник.

"Нужно и можно в данном случае говорить только на основе конкретных дел, конкретных кейсов. Какие-то обобщения здесь вряд ли возможны", - заключил Д.Песков.