В Кремле обеспокоены слежкой иностранных спецслужб за гражданами РФ - Песков

26.02.19 13:29

© РИА Новости. Михаил Климентьев

26 февраля. Interfax-Russia.ru - В Кремле считают недопустимой слежку иностранных спецслужб за российскими гражданами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что за последние несколько лет деятельность шпионов в РФ существенно активизировалась.

"Безусловно, компании по запросу каких-то следственных органов, наверное, могут передавать данные, если это оговорено соответствующими соглашениями об использовании тех или иных услуг. Мне кажется, здесь нужно подходить сугубо с юридической практики", - сказал Д.Песков журналистам.

Он добавил: "Конечно же, мы не в восторге от того, что за нашими гражданами повсеместно следят различные спецслужбы. Вы знаете, что и наши спецслужбы неоднократно говорили о том, что деятельность всяких иностранных шпионов здесь существенно за последние годы активизировалась".

Пресс-секретарь президента подчеркнул: "Это неприемлемо, конечно, мы это не одобряем, а, скорее, осуждаем".

Говоря о слежке в интернете, Д.Песков обратил внимание на то, что всемирная сеть прозрачна. "Нужно априори с этим согласиться, там все видно. Рассчитывать на какую-то дискретность или приватность в интернете - это абсурд, это заблуждение", - сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, имеет ли временные рамки "шпиономания в США", пресс-секретарь главы государства сказал: "Все имеет свой конец и свое начало".