Бизнес-омбудсмен Титов сообщил о сборе средств на залог для Майкла Калви

26.02.19 13:37

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

26 февраля. Interfax-Russia.ru - Представители бизнеса готовы предоставить основателю и старшему партнеру Baring Vostok Майклу Калви деньги на залог в случае изменения судом меры пресечения, сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Майкл Калви - инвестиционный банкир, он не работает с собственными деньгами, он представляет своих инвесторов. Залоги могут быть разного размера, и если у него будут финансовые проблемы, мы создали залоговый фонд при Ассоциации защиты бизнеса", - сказал Б.Титов журналистам после посещения М.Калви в СИЗО.

"Мы, предприниматели, готовы этот фонд наполнить с тем, чтобы обеспечить его, если суд примет решение об изменении меры пресечения на залог", - добавил бизнес-омбудсмен.

Он подчеркнул, что в соответствии с статьей 108 УПК РФ к предпринимателю не может применяться такая мера пресечения, как содержание в СИЗО.

"Мы будем настаивать, участвуем в судах, будем участвовать в апелляции по Калви с тем, чтобы эта мера пресечения будет изменена в соответствии с законом", - сказал Б.Титов.

На прошлой неделе бизнес-омбудсмен заявил, что дело Baring Vostok является корпоративным спором, и арест М.Калви незаконен. "В деле Baring Vostok - чистейшей воды корпоративный спор, и принятие судом меры пресечения для Калви, связанное с лишением свободы - явно незаконное", - сказал Б.Титов.

М.Калви, партнеру Baring Vostok Вагану Абгаряну, партнеру Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданину Франции Филиппу Дельпалю, директору фонда по инвестициям Ивану Зюзину, а также бывшему председателю правления банка "Восточный" - ныне советнику предправления Норвик банка Алексею Кордичеву и генеральному директору НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максиму Владимирову вменяется хищение более 2,5 млрд рублей "Восточного" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Басманный суд 15 и 16 февраля арестовал всех шестерых до середины апреля.