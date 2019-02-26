Новая система обращения с ТКО обойдется Подмосковью в 160 млрд рублей

26.02.19 13:39

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

26 февраля. Interfax-Russia.ru - Власти Московской области подсчитали, во сколько в целом обойдется переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами в Подмосковье.

"Общая инфраструктура по обращению с отходами по новому стандарту, о котором говорил президент, в Московской области будет стоить 160 млрд руб.", - сообщил министр ЖКХ региона Евгений Хромушин.

Он отметил, что это 13 мусоросортировочных комплексов, из которых девять уже приведены к новому стандарту. Также учтены 12 комплексов по переработке отходов и четыре завода по термической переработке отходов.

Ранее сообщалось, что один завод по термической обработке отходов оценивается в 30 млрд руб.