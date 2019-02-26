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26.02.19 13:55

Энциклопедия о Тульском крае издана к 500-летию Тульского кремля

Фото пресс-службы администрации Тульской области
26 февраля. Interfax-Russia.ru - Около 300 научных статей о музеях, библиотеках, предприятиях, малых городах Тульской области вошли в историко-культурную энциклопедию, выпущенную к 500-летию Тульского кремля, сообщила пресс-служба облправительства.

"Тульская историко-культурная энциклопедия - это первое в истории региона научно-справочное издание, содержащее систематизированную информацию об истории и современном состоянии региона в целом, малых исторических городов, учреждений культуры и ведущих промышленных предприятий", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства региона Марины Левиной.

"На 750 страницах энциклопедии представлено около 300 статей и 1 тыс. иллюстраций по истории тульских музеев, библиотек, архива, крупнейших и легендарных предприятий, культурных центров, малых городов и поселений. Многие из иллюстраций публикуются впервые", - отметили в пресс-службе.

В книге также упоминаются не только все регионы РФ, но и 65 стран мира.

Над изданием работали ученые Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого, научные сотрудники музеев, государственного архива, областных библиотек, краеведы.

Планируется, что энциклопедия в ближайшее время поступит в библиотеки региона и свободную продажу, а также будет предложена в качестве дополнительного учебного пособия в школах Тульской области.

По указу президента РФ в 2020 году состоится празднование 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты.

Большая засечная черта в XVI-XVII веках объединила территории нынешних Тульской, Калужской, Московской, Рязанской, Орловской и Белгородской областей. Непрерывная цепь укреплений протянулась более чем на 4 тыс. км, защищала границы государства от постоянных набегов с юга.

Тульский кремль - памятник оборонного зодчества XVI века. Построен по указу князя Василия III в 1507-1520 годах как южный форпост Московского государства. Каменный кремль имеет вид правильного прямоугольника с девятью башнями. Высота стен составляет около 10 м, толщина - 2,8-3,2 м. Протяженность стен кремля составляет 1066,5 м, общая площадь кремля - 6 га.

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