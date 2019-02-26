Бывший пристав из Челябинской области получила 3,5 года колонии за хищение денег должников

26.02.19 14:07

© РИА Новости. Виталий Белоусов

26 февраля. Interfax-Russia.ru - Миасский городской суд вынес приговор бывшему судебному приставу, которая присвоила 360 тыс. рублей, внесенных должниками по исполнительным производствам, сообщает пресс-служба областной прокуратуры во вторник.

В суде установлено, что судебный пристав, принимая деньги от должников, записывала в квитанцию ложные сведения либо выносила постановления об окончании исполнительных производств. Таким образом она присвоила 360 тыс. рублей.

Кроме того, по просьбе одного из должников пристав прекратила четыре исполнительных производства на общую сумму около 470 тыс. рублей без фактического погашения долга.

"Противоправные действия обвиняемой выявлены после ее увольнения в связи с утратой доверия отделом противодействия коррупции УФССП России по Челябинской области", - говорится в сообщении.

Суд признал 48-летнюю местную жительницу виновной по ч.3 ст.160 (присвоение с использованием своего служебного положения), ч.1 ст.292 (служебный подлог) и ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Ей назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 30 тыс. рублей.