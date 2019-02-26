Комплексный подход: Национальный космический центр планируют построить к 2024 году
  
Покажи лицо: около 7 тыс. камер наружного видеонаблюдения установят в столице в 2019 году
   
Не хотят встречаться: британский посол утверждает, что Сергей и Юлия Скрипали живы
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
26.02.19 14:12

Суд арестовал экс-замминистра лесного комплекса Иркутской области по делу о незаконной вырубке

© РИА Новости. Максим Богодвид
26 февраля. Interfax-Russia.ru - Кировский районный суд Иркутска во вторник изменил меру пресечения бывшему заместителю министра лесного комплекса Иркутской области Алексею Туги, который в июне 2018 года был задержан за незаконные санитарные рубки в заказнике "Туколонь" и с лета находился под домашним арестом.

"Суд по ходатайству следствия принял решение изменить меру пресечения А.Туги и поместил его под стражу", - сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в Кировском райсуде.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Сибирь" в министерстве, А.Туги больше не занимает должность заместителя министра.

Ранее сообщалось, что в июне 2018 года следственными органами СКР было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.286 (превышение должностных полномочий), ч.3 ст.260 (незаконная рубка лесных насаждений) УК РФ по факту незаконной санитарной вырубки 116 га ценного реликтового леса в заказнике "Туколонь", ущерб от которой превысил 880 млн рублей.

По версии следствия, в сентябре 2017 года сотрудники филиала ФБУ "Рослесозащита" - Центра защиты леса Иркутской области провели лесопатологическое обследование заказника, по результатам которого необоснованно назначили сплошные санитарные рубки леса, якобы поврежденного пожаром и зараженного вредителем.

Рубки согласовали сотрудники службы по охране и использованию животного мира Иркутской области, которая с 1 июня 2018 года вошла в состав регионального министерства лесного комплекса. С января по апрель 2018 года лес рубили сотрудники Казачинско-Ленского лесхоза.

Незаконную вырубку выявили работники Байкальской природоохранной прокуратуры.

15 июня 2018 года Кировский районный суд Иркутска отправил заместителя министра лесного комплекса Иркутской области Алексея Туги, который ранее исполнял обязанности руководителя региональной службы по охране и использованию животного мира, под домашний арест.

Природный заказник регионального значения "Туколонь" расположен вдоль реки Киренга в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. Он входит в зону атмосферного влияния Байкальской природной территории, является уникальным местом обитания северных оленей, лося, изюбря и косули, а также редких видов птиц - серый журавль, черный аист, клоктун.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  26.02.19 17:28
Дело об административном правонарушении Twitter поступило в суд
.
  26.02.19 15:15
Гастрономический фестиваль "Московская Масленица" пройдет с 1 по 10 марта
.
  26.02.19 12:04
Суд отказался прекратить производство по иску Дерипаски к Зюганову
.
  26.02.19 12:02
Объем выданных жилищных кредитов в Москве за год вырос в полтора раза
.
  26.02.19 11:49
Москва и Петербург могут стать пилотными регионами для реализации проекта электронных виз
.
  26.02.19 11:28
Шнуров вошел в состав Общественного совета при комитете Госдумы по культуре
.
  25.02.19 13:23
Картину Бориса Щербакова нашли при ремонте павильона "Животноводство" на ВДНХ
.
  25.02.19 11:29
Гидрометцентр: Ранней весны в Москве в этом году не будет
.
  25.02.19 09:05
Московским водителям рекомендуют быть аккуратными на дорогах из-за ухудшения погоды
.
  25.02.19 08:52
Мосгорсуд проверит законность ареста двух фигурантов "дела Baring Vostok"


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket