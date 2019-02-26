Суд арестовал экс-замминистра лесного комплекса Иркутской области по делу о незаконной вырубке

26.02.19 14:12

© РИА Новости. Максим Богодвид

26 февраля. Interfax-Russia.ru - Кировский районный суд Иркутска во вторник изменил меру пресечения бывшему заместителю министра лесного комплекса Иркутской области Алексею Туги, который в июне 2018 года был задержан за незаконные санитарные рубки в заказнике "Туколонь" и с лета находился под домашним арестом.

"Суд по ходатайству следствия принял решение изменить меру пресечения А.Туги и поместил его под стражу", - сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в Кировском райсуде.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Сибирь" в министерстве, А.Туги больше не занимает должность заместителя министра.

Ранее сообщалось, что в июне 2018 года следственными органами СКР было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.286 (превышение должностных полномочий), ч.3 ст.260 (незаконная рубка лесных насаждений) УК РФ по факту незаконной санитарной вырубки 116 га ценного реликтового леса в заказнике "Туколонь", ущерб от которой превысил 880 млн рублей.

По версии следствия, в сентябре 2017 года сотрудники филиала ФБУ "Рослесозащита" - Центра защиты леса Иркутской области провели лесопатологическое обследование заказника, по результатам которого необоснованно назначили сплошные санитарные рубки леса, якобы поврежденного пожаром и зараженного вредителем.

Рубки согласовали сотрудники службы по охране и использованию животного мира Иркутской области, которая с 1 июня 2018 года вошла в состав регионального министерства лесного комплекса. С января по апрель 2018 года лес рубили сотрудники Казачинско-Ленского лесхоза.

Незаконную вырубку выявили работники Байкальской природоохранной прокуратуры.

15 июня 2018 года Кировский районный суд Иркутска отправил заместителя министра лесного комплекса Иркутской области Алексея Туги, который ранее исполнял обязанности руководителя региональной службы по охране и использованию животного мира, под домашний арест.

Природный заказник регионального значения "Туколонь" расположен вдоль реки Киренга в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. Он входит в зону атмосферного влияния Байкальской природной территории, является уникальным местом обитания северных оленей, лося, изюбря и косули, а также редких видов птиц - серый журавль, черный аист, клоктун.