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26.02.19 14:22
Эксперты пердложили изолировать свалки на Новой Земле, чтобы не привлекать медведей
Как сообщается в заключении экспертной группы, опубликованном на сайте муниципалитета "Новая Земля", расположенные в поселке Белушья Губа необустроенные места временного накопления отходов привлекают медведей своим запахом.
"Это является основной причиной их заходов в поселок. Ситуация осложняется суровым новоземельским климатом, когда мусор разносится ветром по улицам. Дополнительно отходы растаскиваются бродячими собаками", - говорится в сообщении.
При этом сами собаки не отпугивают диких животных. "Зафиксированы случаи совместного питания собак и белых медведей на свалке", - отмечается в документе.
Комиссия рекомендовала оборудовать места временного накопления отходов прочным ограждением и установить металлические герметично закрывающиеся контейнеры. Также рекомендуется оборудовать свалки широкоугольными камерами видеонаблюдения и вести постоянный мониторинг присутствия медведей. В связи с тем, что во время нашествия животных они заходили в подъезды домов, эксперты считают, что необходимо установить ручки и замки, которые хищники не смогут открыть.
Кроме того, члены комиссии предлагают обратиться в правительство Архангельской области, Минприроды и Минобороны РФ с просьбой организовать на Новой Земле отдельную профессиональную структуру с двумя штатными сотрудниками и необходимыми техническими средствами, которая будет предотвращать и урегулировать конфликтны между людьми и хищниками.
"Без такой структуры эффективное разрешение сложившейся ситуации в будущем не представляется возможным", - подчеркивается в заключении ученых.
Комиссия рекомендует сократить число бродячих собак в поселке, в том числе из-за того, что они могут быть источником заболеваний для белых медведей.
"Провести в течение 2019-2020 годов дополнительные работы по мониторингу миграций белых медведей на Южном острове Новой Земли на основе спутникового мечения животных, а также выявить места и количество родовых берлог для определения общей численности медведей с целью прогнозирования дальнейшего развития ситуации", - предлагается в заключении экспертной группы.
Как отмечается в документе, за пять дней полевых наблюдений получены данные о присутствии в районе Белушьей Губы не менее 20 белых медведей обоих полов и различного возраста, половина из которых в момент учетов находилась на припайном льду, охотясь на тюленей. Вторая часть зверей держалась в местах размещения ТКО.
"Все замеченные особи находились в хорошем состоянии, были упитанны, без явных признаков заболеваний или травм. Кроме одиночных медведей (самцов), эксперты зафиксировали пять семейных групп (медведицы с медвежатами)", - говорится в тексте документа.
Как сообщалось, в городском округе "Новая Земля" 9-19 февраля действовал режим ЧС в связи с участившимися появлениями белых медведей в поселке Белушья Губа. Согласно докладу местных властей, количество белых медведей составляло порядка 52 особей, в посёлке постоянно находились от 5 до 10 хищников. Животные преследовали людей, заходили в подъезды домов, питались на местных свалках.
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