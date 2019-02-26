Эксперты пердложили изолировать свалки на Новой Земле, чтобы не привлекать медведей

26.02.19 14:22

© РИА Новости. Евгения Новоженина

26 февраля. Interfax-Russia.ru - Группа экспертов, изучавшая ситуацию с нашествием белых медведей на Новой Земле (Архангельская область) рекомендовала изолировать и постоянно мониторить свалки пищевых отходов.

Как сообщается в заключении экспертной группы, опубликованном на сайте муниципалитета "Новая Земля", расположенные в поселке Белушья Губа необустроенные места временного накопления отходов привлекают медведей своим запахом.

"Это является основной причиной их заходов в поселок. Ситуация осложняется суровым новоземельским климатом, когда мусор разносится ветром по улицам. Дополнительно отходы растаскиваются бродячими собаками", - говорится в сообщении.

При этом сами собаки не отпугивают диких животных. "Зафиксированы случаи совместного питания собак и белых медведей на свалке", - отмечается в документе.

Комиссия рекомендовала оборудовать места временного накопления отходов прочным ограждением и установить металлические герметично закрывающиеся контейнеры. Также рекомендуется оборудовать свалки широкоугольными камерами видеонаблюдения и вести постоянный мониторинг присутствия медведей. В связи с тем, что во время нашествия животных они заходили в подъезды домов, эксперты считают, что необходимо установить ручки и замки, которые хищники не смогут открыть.

Кроме того, члены комиссии предлагают обратиться в правительство Архангельской области, Минприроды и Минобороны РФ с просьбой организовать на Новой Земле отдельную профессиональную структуру с двумя штатными сотрудниками и необходимыми техническими средствами, которая будет предотвращать и урегулировать конфликтны между людьми и хищниками.

"Без такой структуры эффективное разрешение сложившейся ситуации в будущем не представляется возможным", - подчеркивается в заключении ученых.

Комиссия рекомендует сократить число бродячих собак в поселке, в том числе из-за того, что они могут быть источником заболеваний для белых медведей.

"Провести в течение 2019-2020 годов дополнительные работы по мониторингу миграций белых медведей на Южном острове Новой Земли на основе спутникового мечения животных, а также выявить места и количество родовых берлог для определения общей численности медведей с целью прогнозирования дальнейшего развития ситуации", - предлагается в заключении экспертной группы.

Как отмечается в документе, за пять дней полевых наблюдений получены данные о присутствии в районе Белушьей Губы не менее 20 белых медведей обоих полов и различного возраста, половина из которых в момент учетов находилась на припайном льду, охотясь на тюленей. Вторая часть зверей держалась в местах размещения ТКО.

"Все замеченные особи находились в хорошем состоянии, были упитанны, без явных признаков заболеваний или травм. Кроме одиночных медведей (самцов), эксперты зафиксировали пять семейных групп (медведицы с медвежатами)", - говорится в тексте документа.

Как сообщалось, в городском округе "Новая Земля" 9-19 февраля действовал режим ЧС в связи с участившимися появлениями белых медведей в поселке Белушья Губа. Согласно докладу местных властей, количество белых медведей составляло порядка 52 особей, в посёлке постоянно находились от 5 до 10 хищников. Животные преследовали людей, заходили в подъезды домов, питались на местных свалках.