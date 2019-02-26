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26.02.19 15:01

7,5 млн должников закрыли в прошлом году выезд из России - ФСПП

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
26 февраля. Interfax-Russia.ru - Приставы в прошлом году лишили права выезда из страны порядка 7,5 млн должников, это позволило взыскать с них более 72 млрд рублей задолженностей, сообщили в пресс-бюро Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

"В 2018 году на исполнении в Пограничной службе ФСБ находилось около 7,5 млн постановлений о временном ограничении на выезд должников из РФ. По состоянию на 1 января 2019 года ограничение действует в рамках 2,7 млн исполнительных производств", - говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем во вторник в "Интерфакс".

В нем отмечается, что в результате применения временного ограничения на выезд должников из РФ за 2018 год "в рамках 1,8 млн исполнительных производств должниками были полностью или частично исполнены обязательства по исполнительным производствам на сумму 72,1 млрд руб".

Также в ФССП сообщили, что судебные приставы в 2018 году взыскали свыше 11,5 млрд рублей штрафов по постановлениям Госавтоинспекции.

"В 2018 году судебными приставами исполнено 14,2 млн постановлений органов Госавтоинспекции и взыскано 11,6 млрд руб.", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в 2018 году сократилось число административных штрафов за вождение в нетрезвом виде. "Всего на исполнении в 2018 году находилось 459 тыс. постановлений на сумму 13,7 млрд руб., что меньше показателя 2017 года, когда их насчитывалось 539,2 тыс. на общую сумму 16,3 млрд руб.", - говорится в сообщении.

В пресс-бюро отметили, что в 2018 году исполнено 141,7 тыс. исполнительных производств, возбужденных в отношении граждан, севших нетрезвыми за руль. С должников полностью или частично взыскана задолженность на сумму в 4,6 млрд руб.

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