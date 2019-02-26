Карантин в школах Ульяновской области продлен до 2 марта

26.02.19 15:03

© РИА Новости. Александр Кондратюк

26 февраля. Interfax-Russia.ru - Санитарно- противоэпидемическая комиссия при правительстве Ульяновской области на заседании во вторник решила продлить карантин в образовательных организациях региона.

"Принято решение продлить карантин в учебных заведениях Ульяновской области по 2 марта включительно", - сообщила в своем микроблоге в Твиттере первый заместитель председателя правительства региона Екатерина Уба.

Она отметила, что в регионе действуют рекомендации "по ограничению проведения массовых культурных и спортивных мероприятий в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования, в первую очередь, в закрытых помещениях".

Утром во вторник администрация Ульяновска распространила на своем сайте информацию о возобновлении учебного процесса с 27 февраля в школах города, однако позднее пресс-релиз был удален.

В пресс-службе мэрии агентству "Интерфакс-Поволжье" пояснили, что "решение было преждевременным".

Ранее сообщалось, что с 13 февраля учебный процесс во всех общеобразовательных организациях на территории Ульяновска и Ульяновской области был приостановлен "для стабилизации ситуации и избежания массового распространения заболевания гриппом и ОРВИ".