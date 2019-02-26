Пять новых центров молодежного инновационного творчества откроют на Ставрополье

26.02.19 15:12

© РИА Новости. Антон Денисов

26 февраля. Interfax-Russia.ru - Три центра молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) откроют в текущем году в Ставропольском крае, еще два введут в 2020 году, сообщает пресс-служба краевого Минэкономразвития.

"В марте начнут работу два ЦМИТ в городах Изобильном и Георгиевске, еще один будет открыт в регионе в этом году и два центра - в 2020 году", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что в Ставропольском крае на сегодняшний день работают шесть таких центров и детский технопарк "Кванториум".

Основная задача молодежных инновационных центров - дать молодежи возможность воплотить свои инженерные и дизайнерские идеи в 3D-печати, 3D-моделировании, 3D-сканировании, лазерной резке и раскройке, гравировке-фрезеровке, работе с электронными компонентами; сформировать у подрастающего поколения понимание, что они могут успешно реализовать себя в инженерно-технических специальностях.