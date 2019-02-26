Зоозащитники просят включить их в состав группы по реабилитации косаток в "китовой тюрьме"

26.02.19 15:25

© РИА Новости. Александр Ковалев

26 февраля. Interfax-Russia.ru - Коалиция экологических организаций "За свободу косаток и белух" направила обращение министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину с предложением привлечь их к решению вопросов реабилитации и выпуска на свободу морских млекопитающих из "китовой тюрьмы" в Приморье.

"Наши организации объединяют квалифицированных юристов в сфере природоохранного законодательства и экспертов по защите морских млекопитающих. Мы можем привлечь международную помощь и поддержку (материальную, техническую, консультативную) для работ по реабилитации, транспортировке и выпуску косаток и белух в естественную среду обитания", - говорится в обращении, текст которого коалиция предоставила агентству "Интерфакс - Дальний Восток".

"Мы считаем, что наше участие будет полезным при исполнении п. 1 Перечня поручений президента РФ в части определения особенностей добычи, использования и содержания морских млекопитающих", - отмечают экологи.

В обращении они указали имена и контакты своих ответственных представителей для участия в различных этапах мероприятий Минприроды РФ по вышеназванным вопросам. В числе этих представителей - ведущие российские ученые, эксперты, имеющие большой опыт реабилитации и работы с морскими млекопитающими.

Ранее сообщалось, что в понедельник министр природы РФ Д. Кобылкин провел межведомственное совещание для решения судьбы "узников" "китовой тюрьмы" в бухте Средней Приморского края. По итогам совещания принято решение "совместными усилиями разработать "дорожную карту" с описанием мер по адаптации и возвращению морских млекопитающих в естественную среду обитания".

На прошлой неделе Совет по морским млекопитающим (СММ), объединяющей специалистов по морским млекопитающим и зоозащитников (они также входят в Коалицию экологических организаций - ИФ) на своем сайте заявил о необходимости немедленно начать реабилитацию животных, находящихся в "китовой тюрьме".

План реабилитации и выпуска животных, по данным СММ, должна составить группа экспертов, имеющих практический опыт работы, как с дикими, так и содержавшимися в условиях неволи косатками и белухами. В нее должны войти биологи, ветеринарные врачи и специалисты по содержанию и транспортировке морских млекопитающих. Все эти специалисты есть в СММ и в Коалиции.