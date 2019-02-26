В РФ расширят и уточнят критерии нуждаемости в социальных пособиях

26.02.19 15:33

© РИА Новости. Илья Питалев

26 февраля. Interfax-Russia.ru - Премьер РФ Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам подготовить предложения по совершенствованию системы государственных социальных пособий, в частности, расширить и уточнить критерии нуждаемости.

Поручение адресовано Минтруду, Минфину, Минэкономразвития и Федеральной налоговой службе. Срок его исполнения до 17 апреля текущего года.

Поручение опубликовано на сайте правительства.

Кроме того, руководителям субъектов РФ рекомендовано до 1 мая провести анализ структуры денежных доходов населения и на его основе определить приоритетные меры по увеличению основных видов денежных доходов.

Результаты анализа должны быть представлены в Минтруд и Минэкономразвития, которые, в свою очередь до 1 июня должны их обобщить и подготовить, в случае необходимости, предложения по внесению изменения в нормативные правовые акты РФ.