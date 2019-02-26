Власти Кузбасса отменяют проездные для школьников и студентов региона

26.02.19 15:43

© РИА Новости. Александр Кряжев

26 февраля. Interfax-Russia.ru - Транспортные карты заменят проездные билеты, которыми раньше пользовались школьники и студенты Кемеровской области, стоимость разовой поездки для них составит 11 рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации во вторник.

"При оплате транспортной картой стоимость проезда в общественном транспорте школьникам и студентам учреждений профобразования составит 11 рублей. Ранее действовавшие проездные билеты стоимостью 200 рублей для школьников и 300 рублей для студентов будут действовать только для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных и малообеспеченных семей", - говорится в релизе.

Также сообщается, что стоимость самой карты составит 70-80 рублей, в Новокузнецке она появится с 1 марта. В Кемерово карта действует с 2017 года, с 20 декабря стоимость проезда для учащихся составила 11 рубля. Ожидается, что система оплаты проезда транспортными картами, которая внедряется по инициативе губернатора Сергея Цивилева, в будущем будет распространяться в маршрутных такси и на муниципальном транспорте по всей области.

Как сообщалось, в октябре С.Цивилев проанонсировал повышение стоимости проезда в общественном транспорте. По его словам, износ автопарка составляет 85%, в связи с чем "придется повысить тарифы на перевозки, потому что кузбасские тарифы в 2-2,5 раза ниже в сравнении с соседними регионами".

В декабре региональная энергетическая компания Кузбасса утвердила повышение стоимости проезда в общественном транспорте на 25% для граждан и на 150% для пенсионеров.

По данным "Управления единого заказчика транспортных услуг", с ноября 2015 года стоимость проезда в маршрутных такси региона составляла 18 рублей, в муниципальном транспорте - 16 рублей, для пенсионеров разовая поездка составляла четыре рубля.