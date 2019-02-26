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26.02.19 15:54
Следствие по "делу Арашуковых" проводит более 70 обысков - СКР
"Сегодня Следственным комитетом совместно с ФСБ и МВД на территории 22 городов и иных населенных пунктов в трех субъектах России: Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии и Дагестане вновь проводятся масштабные мероприятия, в том числе свыше 70 обысков по местам жительства подозреваемых и на предприятиях-потребителях природного газа", - сказала С.Петренко во вторник "Интерфаксу".
По ее словам, с целью проверки полученной в ходе расследования информации о возможных коррупционных связях сотрудников правоохранительных органов с участниками преступной организации "следствием совместно с ФСБ и МВД проведены обыски по местам жительства и в рабочих кабинетах сотрудников правоохранительных органов республики Дагестан, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской республики".
"В числе должностных лиц, у которых проведены эти следственные действия: первый замруководителя управления СК по Карачаево-Черкесской республике К.Булатов, замруководителя управления А.Езаов, замруководителя отдела управления Р.Кочкаров и подчиненный ему следователь А.Филиппов", - сказала С.Петренко.
Также, отметила она, обыски проводятся у замминистра - начальника полиции республиканского МВД А.Боташева, начальника центра по противодействию экстремизму МВД региона Т.Бетуганова, замруководителя управления СК по Ставропольскому краю А.Шехмурзова, замруководителя управления СК по Дагестану М.Огузова.
По словам представителя СК, "в случае выявления фактов коррупции в отношении сотрудников будут приняты соответствующие меры реагирования".
"С учетом ранее полученной информации о хищении участниками преступной организации природного газа, поставляемого на территорию указанных регионов, проводятся обыски и иные следственные действия в организациях-потребителях природного газа", - сказала С.Петренко.
По данным СК, "следствием выявляются факты незаконных врезок в трубопроводы, поставок газа в обход приборов учета, ведется поиск и фиксация предметов и документов, свидетельствующих о незаконном потреблении природного газа, предоставленного через организации, подконтрольные Арашуковым".
Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан 30 января в ходе заседания Совета Федерации после выступления генпрокурора Юрия Чайки с представлением о даче согласия на снятие с Рауфа Арашукова неприкосновенности и заключении его под стражу. Позднее в Санкт-Петербурге следователи совместно с сотрудниками ФСБ задержали отца сенатора - Рауля Арашукова.
Уголовные дела о мошенничестве и организации преступного сообщества возбуждены также в отношении родственника сенатора Р.Арашукова - Руслана Арашукова.
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