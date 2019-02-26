Нелегальный переезд: прокуратура нашла ряд нарушений в истории с тигром Амуром
  
Комплексный подход: Национальный космический центр планируют построить к 2024 году
   
Не хотят встречаться: британский посол утверждает, что Сергей и Юлия Скрипали живы
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
26.02.19 16:11

В Совете Федерации предложили обследовать молодоженов на бесплодие

© РИА Новости. Александр Вильф
26 февраля. Interfax-Russia.ru - Комитет Совета Федерации по социальной политике рассматривает предложения по обследованию молодоженов на бесплодие и внедрение в молодежную среду через популярных блогеров приложений для телефонов, формирующих позитивное репродуктивное поведение.

Соответствующие рекомендации содержатся в материалах к заседанию "круглого стола" комитета, оказавшихся в распоряжении "Интерфакса".

В частности, Минздраву предлагается проработать с другими органами власти "вопрос внедрения "Сертификата молодоженов" с целью обследования состояния репродуктивной системы лиц, вступающих в брак".

Минтруду, Минобрнауки, Минпросвещения, Минпромторгу предлагается "разработать и внедрить массово через национальных лидеров в блогосфере геймифицированные интернет-приложения для мобильных устройств, формирующие позитивное репродуктивное поведение и пропагандирующие традиционные семейные ценности".

Также последним ведомствам предлагается обеспечить "массовое производство отечественных продуктов специализированного питания целевого назначения на основе витаминно-минеральных комплексов и растительного сырья, обеспечивающих детоксикацию организма от ксенобиотиков и восполнение персонального и регионального нутриентных дефицитов; отобрать наиболее эффективные и массово внедрить, особенно в соцгруппах школьного и молодежи мужского пола, отечественные технологии индивидуальной защиты пользователей от электромагнитного излучения компьютеров и мобильных устройств".

Согласно материалам к заседанию "круглого стола", в России насчитывается 146 млн человек, из них 78 млн - женщины, из которых 6 млн бесплодны. Бесплодных мужчин - 4 млн (и за 13 лет их количество возросло на 80%).

Таким образом, "15% семейных пар страдают бесплодием, что является критическим уровнем для страны" (по другим данным - 17-18%), и ежегодно число бесплодных возрастает примерно на 250 тысяч. Ежегодные потери населения составляют 750-800 тысяч человек, отмечается в материалах.

Согласно приведенным данным, в России рождается 946 девочек на 1000 мальчиков, среди молодежи женщин также меньшинство, а в возрастной группе 35-39 лет на 1000 мужчин уже 1027 женщин. С 65 лет и старше женщин вдвое больше: на 1000 мужчин 2040 женщин.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  26.02.19 17:28
Дело об административном правонарушении Twitter поступило в суд
.
  26.02.19 15:15
Гастрономический фестиваль "Московская Масленица" пройдет с 1 по 10 марта
.
  26.02.19 12:04
Суд отказался прекратить производство по иску Дерипаски к Зюганову
.
  26.02.19 12:02
Объем выданных жилищных кредитов в Москве за год вырос в полтора раза
.
  26.02.19 11:49
Москва и Петербург могут стать пилотными регионами для реализации проекта электронных виз
.
  26.02.19 11:28
Шнуров вошел в состав Общественного совета при комитете Госдумы по культуре
.
  25.02.19 13:23
Картину Бориса Щербакова нашли при ремонте павильона "Животноводство" на ВДНХ
.
  25.02.19 11:29
Гидрометцентр: Ранней весны в Москве в этом году не будет
.
  25.02.19 09:05
Московским водителям рекомендуют быть аккуратными на дорогах из-за ухудшения погоды
.
  25.02.19 08:52
Мосгорсуд проверит законность ареста двух фигурантов "дела Baring Vostok"


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket