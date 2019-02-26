В Совете Федерации предложили обследовать молодоженов на бесплодие

26.02.19 16:11

© РИА Новости. Александр Вильф

26 февраля. Interfax-Russia.ru - Комитет Совета Федерации по социальной политике рассматривает предложения по обследованию молодоженов на бесплодие и внедрение в молодежную среду через популярных блогеров приложений для телефонов, формирующих позитивное репродуктивное поведение.

Соответствующие рекомендации содержатся в материалах к заседанию "круглого стола" комитета, оказавшихся в распоряжении "Интерфакса".

В частности, Минздраву предлагается проработать с другими органами власти "вопрос внедрения "Сертификата молодоженов" с целью обследования состояния репродуктивной системы лиц, вступающих в брак".

Минтруду, Минобрнауки, Минпросвещения, Минпромторгу предлагается "разработать и внедрить массово через национальных лидеров в блогосфере геймифицированные интернет-приложения для мобильных устройств, формирующие позитивное репродуктивное поведение и пропагандирующие традиционные семейные ценности".

Также последним ведомствам предлагается обеспечить "массовое производство отечественных продуктов специализированного питания целевого назначения на основе витаминно-минеральных комплексов и растительного сырья, обеспечивающих детоксикацию организма от ксенобиотиков и восполнение персонального и регионального нутриентных дефицитов; отобрать наиболее эффективные и массово внедрить, особенно в соцгруппах школьного и молодежи мужского пола, отечественные технологии индивидуальной защиты пользователей от электромагнитного излучения компьютеров и мобильных устройств".

Согласно материалам к заседанию "круглого стола", в России насчитывается 146 млн человек, из них 78 млн - женщины, из которых 6 млн бесплодны. Бесплодных мужчин - 4 млн (и за 13 лет их количество возросло на 80%).

Таким образом, "15% семейных пар страдают бесплодием, что является критическим уровнем для страны" (по другим данным - 17-18%), и ежегодно число бесплодных возрастает примерно на 250 тысяч. Ежегодные потери населения составляют 750-800 тысяч человек, отмечается в материалах.

Согласно приведенным данным, в России рождается 946 девочек на 1000 мальчиков, среди молодежи женщин также меньшинство, а в возрастной группе 35-39 лет на 1000 мужчин уже 1027 женщин. С 65 лет и старше женщин вдвое больше: на 1000 мужчин 2040 женщин.