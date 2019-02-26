АвтоВАЗ приостановил выпуск автомашин на платформе B0 и СКП Kalina из-за неполадок в цехе окраски

26.02.19 16:20

© РИА Новости. Юрий Стрелец

26 февраля. Interfax-Russia.ru - ПАО "АвтоВАЗ" (MOEX: AVAZ) днем во вторник приостановило работу линии конвейера ПАП B0 (производство автомобилей на платформе B0) из-за отсутствия горячей воды в цехе окраски, сообщил "Интерфаксу" представитель независимого профсоюза работников автозавода "Единство" Леонид Емшанов.

"В 11 часов сотрудников распустили домой, произошла авария на окраске кузовов, опять нет горячей воды, а без горячей воды кузова не красят", - сказал Л.Емшанов.

По его словам, стоит главный конвейер - линия ПАП B0.

"Сегодня конвейер уже запущен не будет" - отметил Л.Емшанов.

Как уточнил Л.Емшанов, "в настоящее время конвейер СКП Kalina тоже стоит, работает только конвейер "Нивы" (Lada 4X4 - ИФ)".

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ПАО "АвтоВАЗ", "из-за разрыва трубы водоснабжения временно приостановлена работа некоторых подразделений "АвтоВАЗа". Соответствующие службы предприятия и городские аварийные службы на месте устраняют последствия аварии.

Ранее, 15 января, "АвтоВАЗ" уже останавливал производство на линии ПАП B0 из-за неполадок в цехе окраски. По данным пресс-службы автопроизводителя, из-за прорыва трубы магистрального водопровода было временно остановлено производство в отдельных подразделениях "АвтоВАЗа".

"АвтоВАЗ" производит автомобили семейства Lada 4X4 на сборочно-кузовном производстве (СКП), на СКП Kalina - Lada Granta и автомобили бренда Datsun (производство Lada Kalina прекращено в 2018 году - ИФ), на ПАП B0 - Lada Xray, Lada Largus, а также автомобили альянса Renault-Nissan.