Крупнейшие авиакомпании РФ повысят топливный сбор

26.02.19 17:24

© РИА Новости. Алексей Даничев

26 февраля. Interfax-Russia.ru - Крупнейшие авиакомпании РФ, опрошенные "Интерфаксом", собираются повысить топливный сбор в этом году.

Так, "Аэрофлот" и его дочерние компании "Россия" и "Аврора" повысят сбор на внутрироссийских рейсах с 1 апреля: на 200 руб. - для экономического класса и "комфорт", на 400 руб. - для бизнес-класса, сообщил "Интерфаксу" представитель "Аэрофлота". Он уточнил, что повышение не коснется направлений, на которых действуют "плоские" тарифы: к ним относятся полеты на Дальний Восток, в Крым и Калининград.

В прошлом году "Аэрофлот" повышал топливный сбор на внутренних рейсах дважды, в последний раз в конце ноября. Для пассажиров классов "эконом" и "комфорт" сбор увеличился также на 200 руб., до 2,265 тыс. руб. Величина топливного сбора в классе "бизнес" выросла тогда на 400 руб., до 4,530 тыс. руб.

О намерении повысить топливный сбор в этом году заявили и в группе S7 (объединяет авиакомпании "Сибирь" и "Глобус"). "Да, мы будем вынуждены повышать топливный сбор", - сообщил агентству представитель перевозчика. Более точную информацию в S7 оперативно не предоставили.

В пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии" "Интерфаксу" сообщили, что рассматривают повышение тарифов на перевозку в целом, в том числе, как вариант, за счет увеличения топливного сбора.

"В текущей ситуации, когда авиакомпания работает на грани рентабельности, вопрос повышения тарифов рассматривается", - отметили в пресс-службе, добавив, что окончательное решение пока не принято.

В пресс-службе авиакомпании "ЮТэйр" пока не ответили на запрос "Интерфакса".

По данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), авиакомпании РФ закончили 2018 год с общим операционным убытком в районе 70 млрд рублей. Основной причиной этого назывался резкий рост стоимости керосина. Затраты перевозчиков на топливо возросли более чем 41%, заявляли в АЭВТ.