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Следствие по "делу Арашуковых" проводит более 70 обысков в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии и Дагестане

© РИА Новости. Виталий Безруких
26 февраля. Interfax-Russia.ru - Масштабные обыски в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии и Дагестане проводятся в рамках расследования "дела Арашуковых", в том числе у руководства Карачаево-Черкесского СКР и МВД, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"Сегодня Следственным комитетом совместно с ФСБ и МВД на территории 22 городов и иных населенных пунктов в трех субъектах России: Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии и Дагестане вновь проводятся масштабные мероприятия, в том числе свыше 70 обысков по местам жительства подозреваемых и на предприятиях-потребителях природного газа", - сказала С.Петренко во вторник "Интерфаксу".

По ее словам, с целью проверки полученной в ходе расследования информации о возможных коррупционных связях сотрудников правоохранительных органов с участниками преступной организации "следствием совместно с ФСБ и МВД проведены обыски по местам жительства и в рабочих кабинетах сотрудников правоохранительных органов республики Дагестан, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской республики".

"В числе должностных лиц, у которых проведены эти следственные действия: первый замруководителя управления СК по Карачаево-Черкесской республике К.Булатов, замруководителя управления А.Езаов, замруководителя отдела управления Р.Кочкаров и подчиненный ему следователь А.Филиппов", - сказала С.Петренко.

Также, отметила она, обыски проводятся у замминистра - начальника полиции республиканского МВД А.Боташева, начальника центра по противодействию экстремизму МВД региона Т.Бетуганова, замруководителя управления СК по Ставропольскому краю А.Шехмурзова, замруководителя управления СК по Дагестану М.Огузова.

По словам представителя СК, "в случае выявления фактов коррупции в отношении сотрудников будут приняты соответствующие меры реагирования".

"С учетом ранее полученной информации о хищении участниками преступной организации природного газа, поставляемого на территорию указанных регионов, проводятся обыски и иные следственные действия в организациях-потребителях природного газа", - сказала С.Петренко.

По данным СК, "следствием выявляются факты незаконных врезок в трубопроводы, поставок газа в обход приборов учета, ведется поиск и фиксация предметов и документов, свидетельствующих о незаконном потреблении природного газа, предоставленного через организации, подконтрольные Арашуковым".

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