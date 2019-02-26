Умер поэт Глеб Горбовский

26.02.19 17:57

Фото телеканала Санкт-Петербург

26 февраля. Interfax-Russia.ru - Российский поэт и прозаик Глеб Горбовский скончался в Петербурге на 88-м году жизни, сообщил в Facebook директор издательства "Аничков мост" Евгений Жуков во вторник.

Г.Горбовский - поэт и прозаик, академик Академии российской словесности, автор либретто оперетты "Гори, гори, моя звезда" на музыку Станислава Пожлакова. Опубликовал более 20 сборников стихов, нескольких книг с прозой. Лауреат многих российских литературных премий.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Г.Горбовского.

"Ушел из жизни выдающийся российский, петербургский поэт и прозаик. Его произведения стали неотъемлемой частью золотого фонда отечественной литературы, прославили петербургскую школу поэзии. Непревзойденная лирика Глеба Горбовского, присущее ему тонкое чувство слога ставят его в один ряд с ведущими мастерами русской словесности", - говорится в тексте соболезнований.