Питерские депутаты предложили ввести стандарт для выдачи тест-полосок диабетикам

27.02.19 10:55

© РИА Новости. Виталий Белоусов

27 февраля. Interfax-Russia.ru - Законодательное собрание Санкт-Петербурга в среду обратилось к министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой с просьбой разработать стандарт по предоставлению тест-полосок диабетикам.

"На данный момент не существует федерального стандарта для расчета выдачи тест-полосок диабетикам. Региональные правительства закупают и выдают их по своему усмотрению. Как показывает практика, показатели не всегда соответствуют реальному числу нуждающихся в препаратах граждан, что зачастую приводит к ухудшению состояния их здоровья и необратимым последствиям", - отметил председатель парламентского комитета по законодательству Денис Четырбок.

Он уточнил, что по состоянию на 1 января 2019 года в Петербурге было зарегистрировано свыше 164 тыс. больных сахарным диабетом.

Проект обращения поддержали 45 депутатов. Документ принят в целом и будет направлен в Минздрав.