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27.02.19 11:02
Хозяйства Тамбовской области в 2019г планируют заложить 624 га плодовых садов
В прошлом году в регионе было заложено 665 га садов, из которых около 500 га - сады интенсивного типа.
В последние несколько лет садоводы региона ведут активную работу по замене старых непродуктивных садов на новые высокодоходные насаждения с использованием современных сортов, подвоев и технологий. Благодаря этому валовой сбор плодов и ягод в сельхозпредприятиях региона в 2018 году, по предварительным данным, почти в 2,5 раза превысил показатель 2017 года и составил более 20 тыс. тонн.
Всего в Тамбовской области за последние 5 лет заложено более 3 тыс. га садов, из них 92% садов - яблоневые.
За прошлый год объем господдержки садоводства из федерального и областного бюджетов составил 334 млн рублей.
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