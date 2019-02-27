Хозяйства Тамбовской области в 2019г планируют заложить 624 га плодовых садов

27.02.19 11:02

© РИА Новости. Александр Лыскин

27 февраля. Interfax-Russia.ru - Тамбовская область в 2019 году планирует заложить 624 гектара плодовых садов, сообщает пресс-служба администрации региона.

В прошлом году в регионе было заложено 665 га садов, из которых около 500 га - сады интенсивного типа.

В последние несколько лет садоводы региона ведут активную работу по замене старых непродуктивных садов на новые высокодоходные насаждения с использованием современных сортов, подвоев и технологий. Благодаря этому валовой сбор плодов и ягод в сельхозпредприятиях региона в 2018 году, по предварительным данным, почти в 2,5 раза превысил показатель 2017 года и составил более 20 тыс. тонн.

Всего в Тамбовской области за последние 5 лет заложено более 3 тыс. га садов, из них 92% садов - яблоневые.

За прошлый год объем господдержки садоводства из федерального и областного бюджетов составил 334 млн рублей.