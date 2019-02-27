Закон об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму примут не позднее июня

27.02.19 11:22

© РИА Новости. Артем Житенев

27 февраля. Interfax-Russia.ru - Городской закон, регламентирующий проведение эксперимента по электронному голосованию на предстоящих 8 сентября выборах в Мосгордуму, должен быть принят не позднее начала июня, проблем с тайной голосования не должно быть, заявили "Интерфаксу" в Мосгоризбиркоме в среду.

"С принятием федерального законопроекта об электронном голосовании еще до начала избирательной кампании должен быть принят городской закон, регламентирующий порядок проведения такого эксперимента. Выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября, то есть постановление о назначении выборов должно быть принято с 30 мая по 9 июня. С учетом пяти дней, которые отводятся на официальную публикацию документа, закон должен быть принят не позднее первых чисел июня", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, в случае принятия законопроекта, голосование на выборах депутатов в электронном виде будет осуществляться с использованием портала госуслуг. Заявление на участие в голосовании также можно будет подать через госуслуги, как это было при использовании системы "Мобильный избиратель".

"Заявление о желании проголосовать дистанционно не лишит гражданина возможности прийти и проголосовать на избирательном участке, однако отдать голос он сможет только один раз. Предполагается, что голосование в электронном виде будет осуществляться в то же время, что и на избирательных участках с использованием бюллетеней - с 8:00 до 22:00", - подчеркнули в горизбиркоме.

Говоря о сохранении тайны голосования, собеседник "Интерфакса" отметил, что "в других странах с электронным голосованием, например, в Эстонии, Казахстане или Швейцарии с этим вопросов не возникает".

"Пока преждевременно говорить, в каком или в каких из 45 одномандатных избирательных округах пройдет эксперимент. Также пока рано говорить о возможности изменения финансирования проведения выборов в связи с электронным голосованием, но вполне возможно, что дополнительных затрат не потребуется", - заявил он.

В бюджете Москвы на 2019 год ранее было предусмотрено выделение 612,7 млн рублей на проведение выборов в Мосгордуму.

В минувший вторник группа депутатов внесла в Госдуму проект федерального закона об организации дистанционного электронного голосования на выборах в Мосгордуму.