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27.02.19 11:28
Конструктивистский детский сад в Щукино признали памятником архитектуры
Строение относится к переходному периоду и сочетает в себе два архитектурных стиля - конструктивизм и сталинский ар-деко. Большие квадратные окна и полукруглый выступ стали определяющими особенностями конструктивизма в здании. А элементы декора в виде ложных балконов с балясинами были привнесены из ар-деко.
Характерной особенностью детсада стали крупные фигуры слонов, расположенные около бассейна во дворе. Скульптуры были внесены в реестр памятников.
Как отмечается, детское учреждение было возведено на территории военного городка и функционировало здесь вплоть до 2011 года.
Исторический облик как самого строения, так и территории вокруг него запрещено нарушать. Все работы должны проводиться под надзором департамента культурного наследия.
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