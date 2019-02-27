Конструктивистский детский сад в Щукино признали памятником архитектуры

27.02.19 11:28

Фото: Официальный сайт Мэра Москвы

27 февраля. Interfax-Russia.ru - Здание детского сада 1930-х годов, построенного по индивидуальному проекту, признали памятником архитектуры регионального значения, сообщается на сайте столичной мэрии.

Строение относится к переходному периоду и сочетает в себе два архитектурных стиля - конструктивизм и сталинский ар-деко. Большие квадратные окна и полукруглый выступ стали определяющими особенностями конструктивизма в здании. А элементы декора в виде ложных балконов с балясинами были привнесены из ар-деко.

Характерной особенностью детсада стали крупные фигуры слонов, расположенные около бассейна во дворе. Скульптуры были внесены в реестр памятников.

Как отмечается, детское учреждение было возведено на территории военного городка и функционировало здесь вплоть до 2011 года.

Исторический облик как самого строения, так и территории вокруг него запрещено нарушать. Все работы должны проводиться под надзором департамента культурного наследия.