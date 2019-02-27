В промзоне вдоль Нагатинской набережной обустроят спортивный кластер

27.02.19 11:35

© РИА Новости. Илья Питалев

27 февраля. Interfax-Russia.ru - На территории промзоны, расположенной вдоль Нагатинской набережной, предполагается строительство жилья, офисов, технопарка, развлекательных центров, а также создание спортивного кластера и "цепочки" скверов, сообщила руководитель градостроительного бюро MASTER‘SPlan Юлия Зубарик.

"Территория вдоль Нагатинской набережной сегодня выглядит непривлекательно - вплотную к дороге стоят заборы предприятий, которые сегодня превратились по большей части в склады. Однако проект реорганизации промзоны позволит создать новую интересную городскую территорию с жильем, социальной инфраструктурой, технопарком, административно-деловыми и развлекательными центрами, а также парками и скверами", - сказала "Интерфаксу" Ю.Зубарик в среду.

По ее словам, общая площадь застройки составляет более 650 тыс. кв.м, из них жилая застройка - 435 тыс. кв.м, в том числе для программы реновации - 37,5 тыс. кв.м.

"Также проектом предусмотрено строительство социальных объектов. Здесь появятся школы на тысячу мест, два детских сада на 450 мест, поликлиника на 320 посещений в смену. Кроме того планируется построить физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) площадью 5 тыс. кв.м, развлекательный комплекс на 7 тыс. кв.м, технопарк на 30 тыс. кв.м, административно-офисный центр площадью 143,8 тыс. кв.м", - рассказала руководитель бюро.

Она пояснила, что проект предполагает выделение участка площадью 3 га под размещение открытых спортивных площадок, скейтпарка, скалодрома, теннисных, волейбольных и баскетбольных площадок в составе ФОК.

Ю.Зубарик рассказала, что здесь будет благоустроено более 10 га территории: появятся новые скверы и бульвары вдоль набережной, а также сеть пешеходных и велосипедных маршрутов.

Как рассказала главный архитектор проекта Юлия Нуртдинова, достаточное внимание уделено и транспортному обеспечению этой территории.

"Со временем она будет связана мостом через реку с новым кварталом, строящимся на месте бывшего завода "ЗИЛ", планируется реконструировать переделать старый грузовой причал в пассажирский и организовать нового водный туристический маршрут. Не менее важно, что будет запущен маршрута общественного транспорта по Нагатинской набережной, который свяжет территорию с метро "Крестьянская застава" и "Пролетарская", - рассказала "Интерфаксу" Ю. Нуртдинова.

Проектом планировки предусмотрена реконструкция территории площадью 58 га, расположенная вдоль Нагатинской набережной от Даниловского железнодорожного моста до существующих жилых кварталов. Основными землепользователями участков, входящих в проект планировки, являются "Завод строительных красок и мастик", "Комбинат "Мосинжбетон", Автокомбинат №19, бывший химико-фармацевтический завод "Ферейн" и другие.

Проект уже прошел процедуру публичных слушаний с положительными отзывами жителей.