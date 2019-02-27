Вирус АЧС вновь обнаружен у кабанов в Калининградской области

27.02.19 11:43

© РИА Новости. Максим Богодвид

27 февраля. Interfax-Russia.ru - В Калининградской области вновь выявлен вирус африканской чумы свиней (АЧС) в дикой природе, сообщила пресс-служба регионального Россельхознадзора.

"Вирус АЧС обнаружен в патологическом материале от добытых диких кабанов в границах охотничьего угодья "Краснополянское" на территории муниципального образования "Черняховский городской округ", - говорится в релизе.

Исследование патологического материала проводилось в СП "Гвардейская ветеринарная лаборатория".

Как сообщалось, в начале недели министерство сельского хозяйства области заявило, что в регионе удалось стабилизировать эпизоотическую ситуацию по АЧС.

В Калининградской области в период с ноября 2017 года по декабрь 2018 года АЧС регистрировалась в 12 городских округах. Было установлено 24 эпизоотических очага в личных подсобных хозяйствах и на крупных свиноводческих предприятиях, а также 53 инфицированных объекта в дикой фауне. Общая численность уничтоженного в регионе поголовья свиней превысила 135 тыс. животных.

Общие убытки региона от АЧС превысили для всех производителей и переработчиков свинины области 1 млрд рублей.