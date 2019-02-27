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27.02.19 11:53

Путин поручил за три года подключить школы РФ к высокоскоростному интернету

© РИА Новости. Григорий Сысоев
27 февраля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до конца 2021 года подключить к высокоскоростному интернету все общеобразовательные организации страны, а также создать 15 научно-образовательных центров на территории РФ.

Первый доклад по поручению о высокоскоростном интернете должен быть представлен президенту до 1 сентября 2019 года, далее один раз в год.

Кроме того, 15 научно-образовательных центров должны быть созданы до 1 января 2022 года, при этом до конца текущего года уже должны функционировать пять таких центров, в том числе в Пермском крае, Тюменской и Белгородской областях.

Также президент РФ поручил правительству РФ до 15 июня текущего года обеспечить разработку национальной стратегии в области искусственного интеллекта.

Помимо этого, правительству поручено принять дополнительные меры по стимулированию роста инвестиций в высокотехнологичные проекты в области искусственного интеллекта, интернета вещей, робототехники и обработки больших массивов данных, осуществляемые субъектами малого и среднего предпринимательства.

Первый доклад по этому поручению должен быть представлен до 1 июля текущего года, далее один раз в год.

К 31 декабря 2019 года должны быть утверждены генеральные схемы развития сетей и инфраструктуры хранения и обработки данных РФ.

Перечень поручений президента по итогам послания Федеральному Собранию опубликован на сайте Кремля.

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