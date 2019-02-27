Крым и Сочи лидируют по числу путевок на мартовские праздники

27.02.19 12:07

© РИА Новости. Виталий Аньков

27 февраля. Interfax-Russia.ru - Российские туристы на мартовские праздники чаще всего покупают у туроператоров путевки в Сочи и Крым, среди зарубежных направлений лидируют ОАЭ, Индия и Турция, сообщила журналистам в среду исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Сочи и Крым - лидирующие направления у туроператоров на мартовские праздники в этом году, причем по объемам бронирования они превышают экскурсионные направления. Если сравнивать динамику спроса на Сочи и Крым, то там прирост от 17 до 20% по сравнению с прошлым годом, а на экскурсионные поездки - всего 5-10%. Операторы объясняют разницу в динамике тем, что на экскурсионные поездки в связи с пиковыми датами выросли цены", - рассказала она.

По данным АТОР, средняя цена однодневной поездки на масленицу, например, в Суздаль составляет 2800-2900 рублей на человека. "На семью получается существенная сумма, и люди предпочитают с семьей выехать на праздники в Краснодарский край на 3-4 дня. Это дороже, чем Суздаль или Казань, но и отдых другой", - подчеркнула М.Ломидзе.

Из зарубежных стран, по ее словам, лидируют ОАЭ, Индия, Турция и европейские горнолыжные направления - Италия, Австрия, Франция. Спрос на альпийские страны превышает прошлогодний на 13-18%.

"Цены на мартовские праздники по сравнению с прошлым годом выросли на 10% по всем направлениям за исключением Сочи и Крыма, где они не изменились, либо даже ниже, чем в прошлом году", - подчеркнула исполнительный директор АТОР.

Россияне в следующем месяце будут отдыхать три дня подряд - 8, 9 и 10 марта.