Путин поручил принять меры по снижению ипотечной ставки ниже 8% годовых

27.02.19 12:25

© РИА Новости. Нина Зотина

27 февраля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ принять меры, направленные на снижение процентной ставки по ипотеке до 8% годовых и менее, а также ввести "ипотечные каникулы".

Доклад по этому вопросу должен быть представлен президенту до 15 января 2020 года, далее один раз в полгода.

Кроме того, правительству и Центробанку поручено до 1 июля обеспечить внесение в законодательство изменений, "предусматривающих предоставление гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, "ипотечных каникул" - отсрочки погашения суммы основного долга и уплаты процентов по ипотечным займам.

Одновременно на указанный период должен быть установлен запрет для кредиторов "на применение предусмотренных законодательством последствий нарушения заемщиком сроков возврата основной суммы долга и/или уплаты процентов по соответствующим договорам". Должно быть запрещено обращение взыскания на заложенное имущество в случае, если оно является единственным жилым помещением заемщика.