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27.02.19 12:25
Путин поручил принять меры по снижению ипотечной ставки ниже 8% годовых
Доклад по этому вопросу должен быть представлен президенту до 15 января 2020 года, далее один раз в полгода.
Кроме того, правительству и Центробанку поручено до 1 июля обеспечить внесение в законодательство изменений, "предусматривающих предоставление гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, "ипотечных каникул" - отсрочки погашения суммы основного долга и уплаты процентов по ипотечным займам.
Одновременно на указанный период должен быть установлен запрет для кредиторов "на применение предусмотренных законодательством последствий нарушения заемщиком сроков возврата основной суммы долга и/или уплаты процентов по соответствующим договорам". Должно быть запрещено обращение взыскания на заложенное имущество в случае, если оно является единственным жилым помещением заемщика.
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