Семерых сотрудников аэропорта "Храброво" подозревают в кражах брендовых телефонов из багажа

27.02.19 12:32

© РИА Новости. Игорь Зарембо

27 февраля. Interfax-Russia.ru - Управление на транспорте МВД России по СЗФО пресекло в аэропорту калининградском "Храброво" деятельность группы лиц, подозреваемых в кражах мобильных телефонов брендовых марок из грузовых авиаотправлений, сообщает пресс-служба МВД РФ в среду.

"По имеющейся информации, шесть грузчиков и старший диспетчер в период выгрузки багажа вскрывали коробки и похищали мобильные устройства, получателями которых должны были стать сотовые операторы. Кроме того, полицейскими установлены трое скупщиков краденого", - приводит пресс-служба слова официального представителя МВД РФ Ирины Волк.

Следователями Калининградского линейного управления МВД на транспорте возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража). В ходе обысков изъято более 20 похищенных мобильных устройств.

По данным И.Волк, задержаны семь человек в возрасте от 25 до 30 лет. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.